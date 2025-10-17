Sắp bầu, phê chuẩn bổ nhiệm một số lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Nhà nước

Thông tin này được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Tạ Thị Yên đưa ra khi trả lời báo chí tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, chiều 17/10.

Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh

Trước đó, Hội nghị Trung ương Trung ương 13 đã có ý kiến nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, 2 chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng.

Nhấn mạnh kỳ họp thứ 10 là kỳ họp rất quan trọng của Quốc hội, bà Yên cho rằng đây là kỳ họp đánh dấu giai đoạn Quốc hội sẽ hoàn thành trọng trách của nhiệm kỳ và chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Tạ Thị Yên (Ảnh: Quang Phúc).

“Bên cạnh các nội dung về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, công tác nhân sự là điểm nhấn được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm”, bà Yên nói.

Theo bà, trên cơ sở quyết định của Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét để quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền, bao gồm việc bầu, phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Nhà nước.

Đây là quy trình thường xuyên nhằm đảm bảo sự kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới, theo lời bà Yên.

Bà khẳng định toàn bộ quy trình nhân sự được thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật, đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch. Đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện quyền và trách nhiệm trước nhân dân, cử tri thông qua việc bỏ phiếu kín, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

“Công tác nhân sự tại kỳ họp này là bước kiện toàn bộ máy cuối nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội mới, vừa tạo nền tảng cho bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng nên công tác nhân sự được thực hiện thận trọng, đúng quy trình”, bà Yên nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo Ban Công tác Đại biểu, các cơ quan có thẩm quyền đang hoàn tất các quy trình, hồ sơ nhân sự theo đúng quy định.

Toàn cảnh buổi họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Quang Phúc).

“Dự kiến công tác nhân sự được tiến hành vào ngày cuối trong tuần làm việc đầu tiên kỳ họp. Các bước sẽ đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch”, bà Yên thông tin.

Về số lượng nhân sự cụ thể, bà cho biết căn cứ trên tờ trình của Chính phủ và giới thiệu của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo cụ thể tại thời điểm trình nhân sự. Công tác nhân sự sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, thể hiện sự thống nhất.

“Đây không chỉ là bước kiện toàn bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ mà còn tạo nền tảng cho hoạt động hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước trong giai đoạn tiếp theo”, bà Yên tái khẳng định.

Số lượng công việc lớn nhất từ trước đến nay

Trước đó, báo cáo về dự kiến và nội dung chương trình, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV khai mạc sáng 20/10 và dự kiến bế mạc ngày 11/12 với thời gian làm việc dự kiến khoảng 40 ngày.

Theo ông Hiển, đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp này, Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ, vừa thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.

“Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung (49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác)”, ông Hiển thông tin.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển (Ảnh: Quang Phúc).

Ông nhấn mạnh đây là kỳ họp có khối lượng nội dung công việc lớn nhất từ trước tới nay; xem xét, quyết định về nội dung lập pháp nhiều nhất so với tất cả các kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Về những điểm mới tại kỳ họp lần này, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ rút ngắn thời gian trình bày tờ trình; bố trí trình bày lồng ghép một số báo cáo. Quốc hội cũng sẽ nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại tổ, hội trường theo nhóm đối với một số dự án luật, nghị quyết, báo cáo về cùng lĩnh vực.

Đáng chú ý, trong kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Quốc hội không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Thay vào đó, Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ, các đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục từ nay đến kỳ họp thứ 10.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo và bố trí Quốc hội họp trong một buổi về nội dung này.