Thủ tướng: “Tăng trưởng cao rất khó, nhưng có dư địa để làm”

Quan điểm này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra trong phiên thảo luận tổ tại Quốc hội chiều 4/11, với nội dung góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIV.

Theo người đứng đầu Chính phủ, tăng trưởng phải gắn với quy mô nền kinh tế với định hướng tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. “Phải đảm bảo bội chi vì nếu thu không đủ chi, nền kinh tế sẽ đổ vỡ ngay”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 4/11 (Ảnh: Minh Châu).

Với mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm nay và tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Thủ tướng nhận định “tăng trưởng cao rất khó nhưng có dư địa để làm”. Năm nay, với mức tăng trưởng trung bình 3 quý đã đạt 7,85%, song Thủ tướng lo ngại mức tăng trưởng của quý cuối năm trong bối cảnh miền Bắc vừa qua ngập lụt và miền Trung cũng đang chìm trong mưa lũ.

“Rất khó khăn nhưng phải đặt ra sức ép để làm. Dân tộc ta càng áp lực càng nỗ lực, trong khó khăn lại nảy ra sáng kiến. Tăng trưởng trên 8% là áp lực nhưng đòi hỏi cả hệ thống phải nỗ lực, bởi tăng trưởng được thì năng suất lao động tăng cao, thu nhập được cải thiện, đời sống người dân được nâng lên”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Một trong những vấn đề quan trọng góp phần cho tăng trưởng, là hạ tầng chiến lược. Thủ tướng nêu điểm nhấn khi nhiệm kỳ này, đầu tư cho phát triển tăng 55% so với nhiệm kỳ trước. Đi kèm với phát triển hạ tầng, Thủ tướng lưu ý bộ ngành, địa phương chủ động trong xây dựng thể chế, vì thể chế là động lực, là nguồn lực, và cũng là sức cạnh tranh của một quốc gia.

Với hạ tầng giao thông, Thủ tướng cho biết cả nước đang dồn lực để hoàn thiện, trước hết là hệ thống đường bộ cao tốc với bước chuyển đổi quan trọng giao cho các địa phương làm chủ đầu tư để dự án triển khai nhanh hơn.

Thủ tướng ví việc chuyển đổi, giao vai trò chủ đầu tư các dự án từ bộ sang địa phương là bước chuyển quan trọng góp phần phát triển hạ tầng.

Đây cũng là một kinh nghiệm, theo Thủ tướng, cần áp dụng khi tới đây triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Bên cạnh đó, ông lưu ý phân cấp phân quyền phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Nhấn mạnh có hợp tác công - tư mới phát triển được hạ tầng, Thủ tướng dẫn chứng câu chuyện vừa qua triển khai hàng loạt dự án giao thông quan trọng theo định hướng này.

Ví dụ, với hàng không, Thủ tướng nhấn mạnh cần đầu tư sân bay, hình thành các hãng hàng không để “tự quản lý, cạnh tranh và phát triển”. “Nếu chỉ có Vietnam Airlines thì người dân không được hưởng giá rẻ. Phải có cạnh tranh, tạo cơ chế cho công - tư đồng hành”, lãnh đạo Chính phủ nêu quan điểm.

Ông cũng dẫn ví dụ trước đây sân bay Vân Đồn giao cho tư nhân và được triển khai rất nhanh, chỉ mất 2 năm thay vì 5-7 năm như dự kiến. Hay vừa qua sân bay Phú Quốc, sân bay Gia Bình cũng mạnh dạn giao cho tư nhân làm.

“Hạ tầng đòi hỏi đầu tư rất lớn, nếu không có cơ chế huy động các nguồn lực thì không làm nổi”, Thủ tướng nhắc lại.

Phiên thảo luận tại tổ 11 chiều 4/11 (Ảnh: Minh Châu).

Về thể chế, người đứng đầu Chính phủ quán triệt từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. Thay vì tư duy pháp luật để quản lý, phải xây dựng pháp luật tạo điều kiện cho sự phát triển. Làm luật vì thế phải đi từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo.

Liên quan việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng ghi nhận những hiệu quả tích cực ban đầu sau vài tháng bộ máy mới đi vào hoạt động. Theo đó, cả hệ thống đã chuyển đổi trạng thái từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ nhân dân.

“Với một bộ máy và thói quen đã hình thành 80 năm nay không thể nhanh chóng thay đổi, nhưng chúng ta không cầu toàn, không nóng vội và cũng không bỏ lỡ cơ hội”, theo lời Thủ tướng.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phải xây dựng bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, trên cơ sở đó xây dựng vị trí việc làm và có chính sách trả lương cho cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.