Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên đồng loạt cấm biển ứng phó bão Ragasa

Tại Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh này đề nghị tạm ngừng cấp phép cho tàu thuyền ra khơi, chỉ cho phép tàu chạy về nơi neo đậu trước 14h cùng ngày. Hoạt động tham quan, lưu trú trên biển cũng bị dừng.

Công an, bộ đội phối hợp chính quyền hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, gia cố tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản. Đến nay, hơn 4.100 tàu cá, gần 500 tàu du lịch đã vào bờ; 7.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản được gia cố, di dời lao động lên bờ.

Tàu thuyền vào nơi tránh trú bão tại phường Đồ Sơn, Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh mục tiêu “không để thiệt hại về người, giảm thấp nhất thiệt hại tài sản”.

Còn tỉnh Hưng Yên cấm biển từ 12h, yêu cầu hoàn thành kêu gọi tàu thuyền, di dời lao động nuôi trồng thủy sản trước 18h. Toàn tỉnh có 1.063 phương tiện với hơn 3.000 lao động, trong đó gần 770 tàu thuyền đã neo đậu an toàn, số còn lại duy trì liên lạc thường xuyên với lực lượng chức năng.

Để ứng phó bão số 9, Hải Phòng dừng tàu cá, tàu du lịch ra khơi từ 14h, đồng thời tạm ngừng tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại biển đảo và hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản ven biển. 114 xã phường và đặc khu họp trong chiều nay để triển khai phương án chống bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 24/9, tâm bão Ragasa cách Móng Cái gần 500km, sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giảm hai cấp so với buổi sáng. Dự kiến trưa 25/9 bão số 9 vào Quảng Ninh với sức gió cấp 8-9, giật cấp 11.

Ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên sẽ có gió mạnh dần cấp 6-9; Đông Bắc Bộ trong đất liền gió cấp 5-6, giật cấp 7-8. Từ đêm nay đến 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa 150-300mm, có nơi trên 450mm.