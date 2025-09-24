Cấm biển, hoãn các cuộc họp chưa cần thiết để chống bão Ragasa

Ngày 24/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão Ragasa (bão số 9), bắt đầu từ 12h ngày 24/9.

Các địa phương ven biển, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 14h cùng ngày hoặc hướng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nghệ An thực hiện cấm biển từ 12h ngày 24/9 để phòng chống bão Ragasa (Ảnh: Hoàng Lam).

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường không lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão.

Các địa phương, đơn vị hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ở mức cao nhất.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng, lãnh đạo các địa phương lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu lãnh đạo các địa phương chủ động rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương chủ động các phương án ứng phó với bão, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, cơ sở hạ tầng, công trình hồ đập, các phương án cứu hộ, cứu nạn... để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, lãnh đạo địa phương trong công tác triển khai ứng phó với cơn bão này.

Để chủ động ứng phó với bão Ragasa, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã lệnh Công ty thủy điện Bản Vẽ (xã Yên Na) vận hành hồ chứa xả nước xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ để hạ dần mực nước, bắt đầu từ 8h ngày 24/9. Đến 11h cùng ngày, lưu lượng xả qua công trình thủy điện Bản Vẽ là 424m3/s, lưu lượng nước về hồ đạt 355m3/s.

Các địa phương thuộc vùng hạ du thủy điện Bản Vẽ cũng đã được thông báo về việc vận hành hồ chứa để chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt.

Theo thông báo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, từ 8h ngày 24/9, hồ chứa thủy điện Chi Khê (xã Con Cuông) và thủy điện Khe Bố (xã Tam Quang) cũng bắt đầu vận hành tăng lưu lượng xả nước theo quy trình đơn hồ nhằm giảm lũ cho hạ du.