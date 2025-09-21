Các chủ tàu thuyền hoạt động trên biển cần cập nhật tình hình bão Ragasa

Chiều 21/9, ông Trần Quốc Toản, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, cho biết tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương ven biển và đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão Ragasa để chủ động ứng phó.

Ông Toản khuyến cáo: “Các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển cần liên tục cập nhật, theo dõi thông tin về bão để kịp thời di chuyển vào bờ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện”.

Tàu thuyền ở phường Cửa Lò (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ông Toản, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan liên quan theo dõi sát bản tin cảnh báo, dự báo bão, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện để có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Các đơn vị, địa phương liên quan cũng được yêu cầu phải duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn cũng được yêu cầu sẵn sàng triển khai ngay khi cần thiết. Các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin về diễn biến bão đến chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, nhấn mạnh việc tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về tỉnh để kịp thời chỉ đạo, giảm thiểu thiệt hại khi bão Ragasa di chuyển vào biển Đông.