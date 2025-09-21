Các chủ tàu thuyền hoạt động trên biển cần cập nhật tình hình bão Ragasa
(Dân trí) - Nghệ An yêu cầu các địa phương ven biển, tàu thuyền theo dõi chặt diễn biến bão Ragasa, chủ động di chuyển tránh trú an toàn, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ khi có tình huống.
Chiều 21/9, ông Trần Quốc Toản, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, cho biết tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương ven biển và đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão Ragasa để chủ động ứng phó.
Ông Toản khuyến cáo: “Các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển cần liên tục cập nhật, theo dõi thông tin về bão để kịp thời di chuyển vào bờ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện”.
Theo ông Toản, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan liên quan theo dõi sát bản tin cảnh báo, dự báo bão, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện để có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.
Các đơn vị, địa phương liên quan cũng được yêu cầu phải duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn cũng được yêu cầu sẵn sàng triển khai ngay khi cần thiết. Các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin về diễn biến bão đến chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, nhấn mạnh việc tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về tỉnh để kịp thời chỉ đạo, giảm thiểu thiệt hại khi bão Ragasa di chuyển vào biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 21/9, vị trí tâm bão Ragasa cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14-15 (150-183km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.
Chiều 22/9, bão cách đảo Lu Dông khoảng 120km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 16-17 (đạt cấp siêu bão), giật trên cấp 17. Bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 13h ngày 23/9, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 16-17, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.
Chiều 24/9, bão Ragasa trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió vùng gần tâm bão cấp 15, giật trên cấp 17; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.
Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.