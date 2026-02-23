Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 7 trận động đất trong đêm và rạng sáng

Ngày 23/2, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, thuộc Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông báo tại xã Măng Bút và Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 7 trận động đất.

Các trận động đất xảy ra từ 21h ngày 22/2 đến 9h14 ngày 23/2, tại các xã Măng Bút và Măng Đen. Độ lớn các trận động đất dao động 2.6-3.4.

Động đất xảy ra dồn dập ở Quảng Ngãi (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trong đó, trận động đất mạnh nhất có độ lớn 3.4 xảy ra vào lúc 0h14 ngày 23/2 tại xã Măng Bút. Tất cả các trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Người dân ở khu vực tâm chấn thuộc xã Măng Bút và Măng Đen cho biết có cảm nhận rung lắc nhẹ khi động đất xảy ra. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người, tài sản.

Trước đó, sáng 21/2 (mùng 5 Tết), Quảng Ngãi cũng xảy ra liên tiếp 6 trận động đất, trong đó trận mạnh nhất có độ lớn 4.0.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực này đã ghi nhận hàng trăm trận động đất. Trước đây, địa bàn thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi). Trận động đất lớn nhất được ghi nhận vào ngày 28/7/2024 với độ lớn 5.0.

Theo UBND xã Măng Bút, các trận động đất xảy ra trên địa bàn chủ yếu ở mức độ nhỏ, chưa gây thiệt hại. Địa phương đang theo dõi chặt chẽ diễn biến và thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức ứng phó khi động đất xảy ra.