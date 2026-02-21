Một xã ở Quảng Ngãi xảy ra 6 trận động đất trong sáng mùng 5 Tết

Ngày 21/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán), Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, thuộc Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông báo tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 6 trận động đất.

Lúc 0h52 cùng ngày, tại xã Măng Đen, Quảng Ngãi đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4,0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km, cấp độ rủi ro thiên tai 0.

Xã Măng Đen liên tiếp xảy ra 6 trận động đất trong buổi sáng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Sau trận động đất này, xã Măng Đen liên tục hứng chịu thêm 5 trận động đất với độ lớn từ 2,6 đến 3,8. Khi động đất xảy ra, nhiều người dân ở vùng tâm chấn cảm nhận sự rung lắc nhẹ. Các trận động đất không gây thiệt hại về người và tài sản.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (trước đây là huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Lớn nhất là trận động đất ngày 28/7/2024 mạnh 5,0 độ.

Đại diện UBND xã Măng Đen cho biết đã có văn bản trình UBND tỉnh Quảng Ngãi để bổ sung kinh phí sửa chữa các công trình hư hỏng do động đất gây ra.

Địa phương cũng kiến nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá nguyên nhân, mức độ và nguy cơ ảnh hưởng của động đất để chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, tránh gây hoang mang.