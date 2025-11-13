Động đất 4.8 độ ở Lào, nhiều người Hà Nội, Thanh Hóa cảm nhận rung lắc mạnh

Khoảng 23h30 ngày 12/11, nhiều người dân sống ở chung cư cao tầng ở Hà Nội và một số địa phương lân cận như Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa cho biết họ cảm nhận rõ rung lắc, nghi xảy ra động đất.

Chị Nguyễn Thị Hoài, nhà ở khu vực Xuân Phương (Hà Nội), cho biết nhà chị ở mặt đất không phải chung cư nhưng vẫn cảm thấy rung lắc, nhiều đồ đạc trong nhà như giường, gương treo tường đều rung lắc.

"Có lẽ là mới xảy ra động đất ở gần khu vực Hà Nội", chị Hoài đặt nghi vấn.

Tại Thanh Hóa, nhiều người dân cũng cảm nhận rõ độ rung lắc khi trận động đất xảy ra, đặc biệt tại các xã biên giới giáp Lào thuộc huyện Quan Sơn và khu vực Mường Lát cũ.

Hình ảnh nhà cửa rung lắc mạnh ở Thanh Hóa khi trận động đất xảy ra tại Lào (Video: Người dân cung cấp).

Anh Ly Ly Pó (xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa) cho biết trận động đất khiến nhiều ngôi nhà trên địa bàn bị rung lắc mạnh.

“Đang ở trong nhà, tôi nghe tiếng nổ lớn như va chạm giao thông, nhà cửa rung lắc khoảng 5 giây. Khi chạy ra ngoài, tôi thấy một vài người già lo sợ cũng chạy ra khỏi nhà, mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra”, anh Pó nói.

Tương tự, anh Lê Văn Bình (xã Mường Lát) cho biết trận động đất lần này mạnh nhất so với những lần trước đây anh từng chứng kiến.

“Lần đầu tiên tôi cảm nhận được độ rung chuyển mạnh như vậy. Trước đây tôi cũng từng thấy có động đất, nhưng nhẹ, chỉ 1-2 giây, còn lần này kéo dài khoảng 4-5 giây. Khi xảy ra động đất, tôi nghe một tiếng động lớn, sau đó cảm nhận được nhà cửa rung lắc mạnh”, anh Bình nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Pù Nhi (tỉnh Thanh Hóa) cho biết trận động đất xảy ra nhanh, chỉ gây rung lắc nhà cửa và không gây thiệt hại về người hoặc tài sản.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất) cho biết lúc 23h26 ngày 12/11, một trận động đất có độ lớn 4.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam khoảng 5km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất) vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí trận động đất (Ảnh: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần)

Hà Nội thỉnh thoảng vẫn xảy ra động đất, nhưng thường có cường độ nhẹ và ít gây thiệt hại. Người dân thường cảm nhận được rung lắc, đặc biệt là ở các tòa nhà cao tầng.

Gần đây nhất, lúc 17h46 ngày 26/8, một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Thời điểm đó, một số người dân sống ở Hà Nội cũng cho biết họ cảm nhận rung lắc nhẹ trong thời gian ngắn.

Từ đầu năm đến cuối tháng 7, Viện Vật lý địa cầu ghi nhận 209 trận động đất, trong đó có 20 trận có độ lớn hơn 3.5 trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam.

Các chuyên gia nhận định ngoài các trận động đất kích thích tập trung ở các khu vực hồ thủy điện như Kon Tum, Quảng Nam (cũ) thì có một số trận động đất tự nhiên. Các trận động đất tự nhiên xảy ra trên một số đới đứt gãy theo quy luật khi tích lũy đủ năng lượng thì xảy ra động đất, động đất càng lớn khả năng lặp lại càng ít.