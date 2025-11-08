Sau động đất 4,0 độ, ngọn đồi ở Quảng Ngãi phát nổ vùi lấp đường

Ngày 8/11, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, thuộc Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông báo tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra trận động đất 4,0 độ.

Trận động đất nêu trên xảy ra vào lúc 9h47 ngày 8/11 với độ sâu chấn tiêu 8,1km. Người dân có thể cảm nhận sự rung lắc nhẹ. Trận động đất không gây thiệt hại về người và tài sản.

Hàng nghìn khối đất đá đổ xuống vùi lấp đường lên Làng du lịch cộng đồng Tu Thó (Ảnh: Chí Anh).

Khoảng 15 phút sau, ngọn đồi cao 90m nằm cạnh tuyến đường chính dẫn vào Làng du lịch cộng đồng Tu Thó, xã Măng Ri bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn.

Sau đó, hàng nghìn khối đất đá sạt trượt xuống, vùi lấp tuyến đường. Du khách không thể vào làng tham quan, nghỉ dưỡng. Người dân muốn ra xã phải đi đường vòng và di chuyển bằng xe máy.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, cho biết trận động đất 4,0 độ rung chấn khiến nhiều người dân cảm nhận được sự rung lắc nhẹ. Sau trận động đất khoảng 15 phút ngọn đồi xảy ra sạt lở, vùi lấp đường.

Theo ông Quang, xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo hai đầu tuyến đường và tạm thời cấm người dân, du khách đi qua khu vực nguy hiểm để ngăn ngừa sạt lở tiếp theo.

Ngọn đồi cao 90m sạt xuống đường sau trận động đất (Ảnh: Chí Anh).

“Thời điểm xảy ra tiếng nổ, trời đang nắng. Đây là sự cố bất thường và nguy hiểm, nên địa phương đã báo cáo tỉnh để có hướng chỉ đạo kiểm tra, xử lý, đảm bảo an toàn các khu dân cư trên núi cao”, ông Quang nói.

Chính quyền xã cùng lực lượng chức năng đang khảo sát mức độ sạt lở, lập phương án khắc phục và theo dõi chặt chẽ để tránh nguy cơ tiếp theo.