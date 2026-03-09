Quảng Ngãi ghi nhận trận động đất mạnh 3.9 độ

Ngày 9/3, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, thuộc Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông báo tại xã Măng Bút đã xảy ra 2 trận động đất.

Lúc 4h57 cùng ngày, khu vực xã Măng Bút đã ghi nhận trận động đất có độ lớn 2.9. Đến trưa cùng ngày, một trận động đất khác mạnh 3.9 độ tiếp tục xảy ra tại khu vực này. Cấp độ rủi ro thiên tai của các trận động đất nêu trên đều bằng 0.

Xã Măng Bút liên tục xảy ra động đất trong thời gian qua (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trước đó, ngày 8/3, tại xã Măng Bút cũng xảy ra 4 trận động đất với độ lớn từ 2.8 đến 3.0 độ. Các trận động đất này đều không gây thiệt hại hay rủi ro thiên tai.

Theo đại diện UBND xã Măng Bút, từ tháng 4/2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) đã ghi nhận hàng trăm trận động đất kích thích. Trong đó, trận động đất lớn nhất xảy ra trưa 28/7/2024 với độ lớn 5.0 độ.

Nhiều trận động đất từ 4.0 độ trở lên đã gây ra rung lắc ở nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Địa phương đang theo dõi chặt chẽ diễn biến và thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức ứng phó khi động đất xảy ra.