Chuyên gia nói về trận động đất ở Lào khiến nhiều nhà tại Hà Nội rung lắc

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất) cho biết lúc 23h26 ngày 12/11, một trận động đất có độ lớn 4.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam khoảng 5km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo TS. Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, trận động này có độ lớn gần đạt mức trung bình (mức trung bình có độ lớn 5-6), độ lớn này có thể gây thiệt hại ở khu vực xung quanh tâm chấn và ảnh hưởng đến các khu vực xa hơn, trong đó có nhiều nơi ở Việt Nam như Hà Nội, Sơn La, Thanh Hóa, Phú Thọ...

Tuy nhiên, ông Xuân Anh cho biết các khu vực ở xa tâm chấn như một số nơi ở Việt Nam dù bị rung lắc nhưng khả năng ít bị thiệt hại.

Vị trí trận động đất (Ảnh: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần).

Vị chuyên gia cho hay từ đầu năm đến nay, trên cả nước đã ghi nhận hơn 350 trận động đất. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận hàng trăm trận động đất trên cả nước.

Ông Xuân Anh nhận định thời gian tới vẫn có nguy cơ xảy ra các trận động đất ở khu vực Trung Bộ (như Quảng Ngãi) và khu vực Tây Bắc. Ở Việt Nam chủ yếu là động đất kích thích.

"Có những trận động đất mạnh mấy trăm năm mới xảy ra nên không thể nói là mùa này hay mùa khác dễ xảy ra động đất. Trong lịch sử, Việt Nam cũng từng ghi nhận một số trận động đất mạnh, trong đó có trận động đất có độ lớn 6.8 ở khu vực Tây Bắc", ông Xuân Anh nói.

Các chuyên gia cũng nhận định ngoài các trận động đất kích thích tập trung ở các khu vực hồ thủy điện như Kon Tum, Quảng Nam (cũ) thì có một số trận động đất tự nhiên.

Các trận động đất tự nhiên xảy ra trên một số đới đứt gãy theo quy luật khi tích lũy đủ năng lượng thì xảy ra động đất, động đất càng lớn thì khả năng lặp lại càng ít.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 12/11, nhiều người dân sống ở chung cư cao tầng ở Hà Nội và một số địa phương lân cận như Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa cho biết họ cảm nhận rõ nhà cửa bị rung lắc, nghi xảy ra động đất.

Chị Nguyễn Thị Hoài, nhà ở khu vực Xuân Phương (Hà Nội), cho biết nhà chị ở mặt đất không phải chung cư nhưng vẫn cảm thấy rung lắc, nhiều đồ đạc trong nhà như giường, gương treo tường đều rung lắc.

Tại Thanh Hóa, nhiều người dân cũng cảm nhận rõ độ rung lắc khi trận động đất xảy ra, đặc biệt tại các xã biên giới giáp Lào thuộc huyện Quan Sơn và khu vực Mường Lát cũ...