Quảng Ngãi ghi nhận 7 trận động đất trong hơn 2 giờ, tâm chấn rung lắc mạnh

Ngày 13/10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, thuộc Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), thông báo tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 7 trận động đất.

Từ 1h12 đến 3h30 cùng ngày, xã Măng Ri và Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) đã ghi nhận 7 trận động đất xảy ra. Các trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4,2. Trong đó, trận động đất 4,2 độ xảy ra lúc 1h57 ở xã Măng Bút khiến cả vùng tâm chấn rung lắc mạnh.

Quảng Ngãi liên tục ghi nhận 7 trận động đất xảy ra trong hơn 2 giờ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trước đó, ngày 6/10, xã Măng Ri xảy ra động đất mạnh 4,9 độ gây rung lắc mạnh khiến nhiều người dân tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai cảm nhận rõ rệt sự rung chuyển lúc rạng sáng.

Những trận động đất mạnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và cơ sở vật chất tại các xã vùng tâm chấn tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện UBND xã Măng Bút cho biết đã có văn bản trình UBND tỉnh Quảng Ngãi để bổ sung kinh phí sửa chữa các công trình hư hỏng do động đất gây ra.

Địa phương cũng kiến nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá nguyên nhân, mức độ và nguy cơ ảnh hưởng của động đất để chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, tránh gây hoang mang.