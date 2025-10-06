Hai ngày 25 trận động đất kèm nhiều tiếng nổ lớn

"Động đất liên tục từ 2021 đến nay"

Chưa đầy 2 ngày, người dân vùng tâm chấn thuộc các xã Măng Bút, Măng Ri và Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) liên tục hứng chịu 25 trận động đất. Trong đó, trận động đất 4,9 độ xảy ra lúc 1h28 ngày 6/10 khiến vùng tâm chấn rung chuyển.

Anh A Kiểu, trú tại thôn Vi Rơ Ngheo, xã Măng Đen cho biết từ năm 2021, động đất bắt đầu xảy ra và kéo dài liên tục cho đến nay. Mỗi năm xảy ra vài trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên khiến nhà cửa, công trình bị hư hại.

Trong 2 ngày, người dân vùng tâm chấn hứng chịu hơn 20 trận động đất (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo anh A Kiểu, trận động đất 4,9 độ xảy ra trong khoảng 10 giây lúc rạng sáng 6/10 là nỗi ám ảnh cho cả gia đình. Căn nhà và các thành viên trong gia đình anh nằm trên giường như bị chao đảo. Cả gia đình không ai dám ngủ.

Ngày 6/10, tính đến thời điểm 16h40, tại tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 15 trận động đất. Các trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4,9 độ. Trước đó, ngày 5/10, tại Quảng Ngãi cũng ghi nhận 10 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4,0.

“Người dân ở vùng tâm chấn đã quen với động đất xảy ra hàng ngày. Tuy nhiên, sau mỗi trận động đất lớn, người dân vẫn rất hoang mang”, anh A Kiểu nói.

Ông A Linh, Trưởng thôn Đăk Chờ, xã Măng Bút, cho biết, trận động đất 4,9 độ xảy ra nhanh và lúc rạng sáng nên mọi người không kịp chạy ra ngoài.

Theo Trưởng thôn Đăk Chờ, động đất thường kèm với những tiếng nổ lớn. Rất may người dân vùng này đa số sinh sống trong nhà làm bằng gỗ nên không bị ảnh hưởng nhiều.

Sau trận động đất 4,9 độ, nhiều công trình trường học, nhà dân bị hư hỏng, sụt lún (Ảnh: Chí Anh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Đức, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, các trận động đất liên tiếp trong đêm 5/10 và rạng sáng nay khiến khu nhà hiệu bộ, phòng ở bán trú của học sinh bị hư hỏng.

Qua thống kê, phần ngói của khu nhà hiệu bộ và 4 phòng bán trú của học sinh xuất hiện nhiều vết nứt trên tường, mái ngói bị rơi do rung lắc mạnh từ động đất. Điểm trường Đắk Chun và Đăk Lanh, xã Măng Bút, xuất hiện nhiều vết nứt giữa tường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu có rung chấn tiếp theo.

Theo Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Măng Bút 2, để đảm bảo an toàn, nhà trường đã chuyển học sinh sang các phòng học, nơi ở khác. Trường đã có báo cáo và đề nghị xã lên phương án khắc phục các hạng mục bị hư hỏng.

Học sinh ở vùng tâm chấn Quảng Ngãi diễn tập tình huống giả định khi động đất xảy ra (Ảnh: Chí Anh).

Sáng 6/10, lãnh đạo các xã Măng Bút, Măng Ri và Măng Đen, đã trực tiếp xuống các thôn, làng để kiểm tra ảnh hưởng do các trận động đất gây nên.

Ông Đỗ Thanh Trà, Chủ tịch UBND xã Măng Bút, cho biết các trận động đất xảy ra liên tiếp đã khiến trường học và nhà dân bị sụt lún và xuất hiện nhiều vết nứt. Xã đang rà soát để tổng hợp báo cáo tỉnh nhằm xin phương án hỗ trợ sửa chữa.

Theo ông Trà, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân giữ bình tĩnh, theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng; tập huấn, hướng dẫn người dân những kỹ năng ứng phó khi động đất xảy ra.

Các trận động đất gây thiệt hại như thế nào?

Chiều 6/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đã nhận được báo cáo của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi) về các trận động đất xảy ra trên địa bàn đêm 5/10, rạng sáng 6/10.

Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cũng thông tin, từ ngày 5/10 đến 12h ngày 6/10 liên tiếp xảy ra 25 trận động đất tại 2 xã Măng Bút và xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi; trong đó trận động đất lớn nhất 4,9 độ xảy tại xã Măng Ri.

Ngay sau các trận động đất, Chi cục Thủy lợi Quảng Ngãi đề nghị UBND các xã Măng Bút, Măng Đen, Kon Plong kiểm tra, rà soát tình hình ảnh hưởng trên địa bàn, báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi để tổng hợp, theo dõi.

Báo cáo của xã Măng Bút cho thấy, do rung chấn, một số điểm trường trên địa bàn bị nứt tường, rơi ngói, trong đó Trường Phổ thông Dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 bị thiệt hại nặng nhất.

Tại điểm trường Đắk Chun, theo báo cáo, có 2 điểm nứt gãy cấu trúc liên kết giữa tường và các cột. Tại điểm trường Đắk Lanh có 2 phòng học bị hiện tượng đứt gãy cấu trúc của các tường bao quanh.

Báo cáo của xã Kon Plong cho thấy có rung lắc mạnh, tuy nhiên chưa ghi nhận thiệt hại.

Vị trí xảy ra động đất (Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất).

Ở xã Măng Đen có 2 hộ dân bị nứt nền nhà, tường nhà, một phòng học mầm non, một phòng học tiểu học bị nứt tường; một số vị trí nền đất trước nhà dân có vết nứt nhỏ.