Động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi, mạnh nhất 4,9 độ gây rung lắc nhiều nơi

Ngày 6/10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, thuộc Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), thông báo tại xã Măng Bút và Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 4 trận động đất.

Lúc 0h41 và 1h cùng ngày, tại xã Măng Bút đã xảy ra 2 trận động đất mạnh 2,6 độ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Tại xã Măng Bút và Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 4 trận động đất trong sáng 6/10 (Ảnh: Phạm Hoàng).

Khoảng 30 phút sau, xã Măng Ri liên tiếp xảy ra 2 trận động đất mạnh 4,9 độ và 2,9 độ. Trong đó, trận động đất có độ lớn 4,9 gây rung lắc mạnh khiến nhiều người dân tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai cảm nhận rõ rệt mặt đất rung chuyển lúc rạng sáng.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều người dân ở Gia Lai, Đà Nẵng cho biết đã cảm nhận được rung lắc mạnh từ trận động đất 4,9 độ lúc 1h28.

Chị Phạm Thị Hiền (trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Rạng sáng, gia đình bị đánh thức bởi sự rung lắc trong nhiều giây, đồ đạc bị rơi xuống mặt đất gây đổ vỡ”.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (trước đây là huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Lớn nhất là trận động đất ngày 28/7/2024 mạnh 5,0 độ.