Thầy trò vùng tâm chấn động đất lo lắng sau những đợt rung lắc

Liên tiếp các trận động đất mạnh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và cơ sở vật chất tại các xã vùng tâm chấn thuộc Quảng Ngãi. Địa phương này đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi sát sao, ứng phó với động đất và khắc phục thiệt hại, đặc biệt ưu tiên đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Những ngày qua, nhịp sống tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2, xã Măng Bút, đã bị đảo lộn hoàn toàn. Thầy và trò nơi đây liên tục hứng chịu những cơn "địa chấn", đỉnh điểm là trận động đất 4,9 độ xảy ra vào 1h28 ngày 6/10, gây hoang mang.

Mái của khu nhà hiệu bộ Trường phổ thông dân tộc bán trú cấp 1,2 Măng Bút 2 bị hư hỏng do động đất (Ảnh: Chí Anh).

Ông Nguyễn Văn Đức, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết 60 học sinh đã phải di dời sang các phòng thư viện, mỹ thuật để sinh hoạt tạm thời, trong khi các khu vực hư hỏng do động đất đã được niêm phong.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 có 296 học sinh, gần 100% là người Xơ Đăng, do được xây dựng từ lâu nên dễ bị hư hại, xuất hiện nhiều vết nứt lớn sau các trận động đất.

“Với tần suất động đất liên tục xảy ra như thời gian qua, trường rất lo lắng về an toàn cho học sinh và giáo viên”, ông Đức bày tỏ.

Động đất gây nứt tường phòng bán trú khiến 60 học sinh phải di dời sang nơi ở tạm bợ khác (Ảnh: Chí Anh).

Không chỉ trường học, cuộc sống của người dân tại các xã Măng Ri, Măng Bút, Măng Đen cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Chị Y Biết, trú tại thôn Kô Chắt, xã Măng Bút, kể lại: “Khi trận động đất 4,9 độ xảy ra, tôi đang ngủ thì cảm nhận nhà rung lắc mạnh. Tôi thấy nhà cứ quay quay nên vội ôm con chạy ra ngoài lúc giữa đêm”.

Ông A Liên, thôn Rô Xia, xã Măng Đen, đang sống trong cảnh nơm nớp lo sợ khi nhà xuất hiện nhiều vết nứt lớn.

“Nhiều trận động đất mạnh khiến cho mặt đất rung chuyển. Người dân thời gian này cũng không dám lên nương rẫy vì sợ đá lăn, sạt lở từ các trận động đất gây ra”, ông A Liên chia sẻ.

Ông Đỗ Thanh Trà, Chủ tịch UBND xã Măng Bút, cho biết đã báo cáo UBND tỉnh để bổ sung kinh phí sửa chữa các công trình hư hỏng. Địa phương cũng chỉ đạo đánh giá mức độ an toàn của tất cả trường học, trạm y tế, nhà văn hóa để lên phương án sửa chữa.

Đồng thời, ông Trà kiến nghị UBND tỉnh có văn bản gửi cơ quan chuyên môn Trung ương kiểm tra, đánh giá nguyên nhân, mức độ và nguy cơ ảnh hưởng của động đất để chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, tránh gây hoang mang.

Nhà người dân xã Măng Đen bị nứt tường sau trận động đất 4,9 độ (Ảnh: Chí Anh).

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các xã Măng Bút, Kon Plông, Măng Đen, Măng Ri, Tu Mơ Rông thống kê đầy đủ thiệt hại và đề xuất hỗ trợ. Các địa phương cũng được chỉ đạo tăng cường hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó khi động đất xảy ra, ổn định tâm lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương được giao phối hợp với cơ quan chuyên môn để đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy điện, thủy lợi. Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các xã bị ảnh hưởng phải huy động mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục thiệt hại tại các trường, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh và thủy điện Đăk Đrinh tăng cường theo dõi thông tin động đất từ các thiết bị quan trắc nhằm cảnh báo kịp thời đến người dân khu vực chịu ảnh hưởng trong các tình huống khẩn cấp.