Bốn trận động đất kèm tiếng nổ trong một buổi sáng ở Quảng Ngãi

Ngày 29/9, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, thuộc Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), thông báo tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 4 trận động đất.

Từ 5h đến 10h cùng ngày, xã Măng Bút ghi nhận liên tục 4 trận động đất, có độ lớn từ 2,6 đến 3,6; độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

Người dân vùng tâm chấn liên tục cảm nhận sự rung lắc mạnh và tiếng nổ do các trận động đất gây ra (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông A Linh, Trưởng thôn Đăk Chờ, xã Măng Bút, cho biết nhiều ngày qua, người dân trong thôn liên tục cảm nhận được sự rung lắc mạnh do các trận động đất gây nên. Nhiều trận động đất mạnh đã phát ra tiếng nổ lớn.

"Đa số nhà người dân ở đây làm bằng gỗ nên không chịu tác động nhiều từ động đất. Tuy nhiên chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng sớm tìm ra hướng giảm thiểu các trận động đất để người dân yên tâm sinh sống", ông Linh nói.

Đại diện UBND xã Măng Bút cho biết các trận động đất chưa gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên động đất đã tạo nên rung lắc gây hoang mang cho người dân.

Cán bộ xã đã xuống các thôn để nắm bắt tâm lý người dân và tuyên truyền về kỹ năng ứng phó khi động đất xảy ra.