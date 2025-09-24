Hai bí thư xã được bầu giữ chức phó chủ tịch tỉnh

Chiều 24/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kỳ họp chuyên đề thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu ông Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Ba Gia và ông Đỗ Tâm Hiển, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Công Hoàng (thứ hai, từ trái sang) và ông Đỗ Tâm Hiển (thứ ba, từ trái sang) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Nguyễn Công Hoàng, 47 tuổi, quê xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Hoàng có trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Đại học Kiến trúc công trình, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Công Hoàng từng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh (cũ).

Ông Đỗ Tâm Hiển, 44 tuổi, quê xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Ông Hiển từng giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Thị ủy Đức Phổ (cũ).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi hiện nay là ông Nguyễn Hoàng Giang. UBND tỉnh Quảng Ngãi có 5 Phó Chủ tịch gồm: bà Y Ngọc, ông Trần Phước Hiền, ông Nguyễn Ngọc Sâm, ông Nguyễn Công Hoàng và ông Đỗ Tâm Hiển.