8 phó giám đốc sở của một tỉnh xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 27/8, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký quyết định về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với 8 cán bộ lãnh đạo của các Sở Tài chính, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Sở Tài chính có 4 phó giám đốc nghỉ hưu trước tuổi gồm: ông Ngô Văn Dụng (SN 1967), ông Huỳnh Mười (SN 1968), ông Lê Văn Trung (SN 1969) và bà U Thị Thanh (SN 1972).

Ông Ngô Văn Dụng, Phó Giám đốc Sở Tài chính là 1 trong 8 phó giám đốc sở có quyết định nghỉ hưu trước tuổi (Ảnh: Quốc Triều).

Hai Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nghỉ hưu trước tuổi là bà Đinh Thị Lan (SN 1974) và ông Trần Sỹ (SN 1966).

Bà Huỳnh Thị Tuyết Nga (SN 1973) và ông Nguyễn Đức Huy, đều là Phó Giám đốc Sở Công Thương, cũng nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi.

Trong đợt này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng ký quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với bà Huỳnh Thị Phương Hoa (SN 1972), Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Những cán bộ nêu trên chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/9.

Tính từ ngày 1/7 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt cho 1.242 trường hợp nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67. Ngoài ra có 1.350 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được phê duyệt nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 154.