Cháy nhà ở TPHCM, một người tử vong

Gần 7h cùng ngày, người dân sống trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình (trước đây là phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức), phát hiện khói lửa bùng lên trong căn nhà 1 trệt 1 lầu.

Công an phong tỏa hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn)

Người dân địa phương dùng bình chữa cháy mini xông vào nhà dập lửa, cứu người. Tuy nhiên, vụ cháy xảy ra ở khu vực phía sau tầng 1 nên quá trình dập lửa gặp khó khăn.

“Khói đen mù mịt và nhiều tiếng nổ nên chúng tôi phải chạy ra ngoài, không thể xông vào vị trí ngọn lửa”, một nhân chứng nói.

Xe cứu thương đến đưa thi thể nạn nhân về nhà xác (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TPHCM đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Khoảng 20 phút sau, vụ hỏa hoạn được khống chế. Kiểm tra trong nhà, cảnh sát phát hiện một người đàn ông đã tử vong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Sáng 5/12, vụ cháy quán ăn ở số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM, khiến hai phụ nữ và hai bé tử vong do ngạt khói.