Quản lý chặt tàu thuyền ra khơi, ứng phó bão Mitag

Chiều 18/9, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, có công điện đề nghị các bộ ngành và UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 8 (tên quốc tế là Mitag).

Các địa phương được yêu cầu quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại Ninh Bình hồi tháng 7 (Ảnh: Bảo Thắng).

Công điện nêu rõ vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Phía Bắc vĩ tuyến 18,5N; phía Đông kinh tuyến 113,5E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Địa phương phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo công điện, trưa 18/9 áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 8). Lúc 13h, vị trí tâm bão ở 19,9 độ Vĩ Bắc, 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Bão Mitag có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta vào khoảng ngày 24-26/9 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, ông Hưởng nhận định áp thấp nhiệt đới khả năng trôi về khu vực đất liền nước ta gây mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ.

“Đây là cơn bão mạnh và khả năng gây gió mạnh, mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế”, ông Hưởng dự báo.