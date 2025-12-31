Quân khu 7 hoàn thành 4 căn nhà tặng người dân Lâm Đồng

Ngày 31/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp cùng UBND xã D'Ran, Lâm Đồng, tổ chức khánh thành, bàn giao 4 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”, tặng người dân tại địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Căn nhà được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng các đơn vị hoàn thiện, bàn giao đến người dân (Ảnh: An Sinh).

Theo đó, vào tháng 10 và tháng 11 vừa qua, tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn kéo dài dẫn đến ngập lụt, nhiều căn nhà của người dân bị hư hỏng, đổ sập. Để hỗ trợ người dân, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, xây dựng, sửa chữa tổng cộng 41 căn nhà trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, 4 hộ dân ở xã D’ran bị sập nhà được cơ quan chức năng hỗ trợ, xây mới.

Ở 4 công trình này, Công ty Tây Nam phối hợp Sư đoàn 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ xây dựng 2 căn cho gia đình hộ ông Mai Ngọc Hiệp và ông Nguyễn Quốc Duy, tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng; Công ty Đông Hải cùng Lữ đoàn 25, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà cho hộ bà Đặng Thị Bé và ông Nguyễn Văn Nghĩa với tổng kinh phí gần 920 triệu đồng.

Căn nhà của một hộ dân xã D'ran bị hư hỏng do mưa lũ hồi tháng 11 (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, các công trình được đơn vị giám sát chặt chẽ, thi công đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng, an toàn, đảm bảo thẩm mỹ. Việc khánh thành, bàn giao 4 căn nhà cho 4 hộ dân lần này không chỉ mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho người dân mà còn là niềm vui của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân khu 7.