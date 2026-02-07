Quán bia ở Hà Nội bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng

Sáng 7/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, khoảng 0h50 cùng ngày, tại một quán bia ven đường Trần Hữu Dực (phía trước tòa nhà Iris Garden), xảy ra hỏa hoạn.

Đám cháy bùng phát lớn tại quán bia (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 16, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội cử cán bộ cùng nhiều xe chữa cháy tới hiện trường tổ chức dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo vị lãnh đạo, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được tiếp tục được thống kê. Diện tích đám cháy khoảng 20m2.

Tại hiện trường khi xảy ra vụ hỏa hoạn, lửa bốc cao, đỏ rực cả một khu vực trên đường Trần Hữu Dực trong đêm khiến nhiều vật dụng trong quán bia bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.