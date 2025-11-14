Biệt phủ xa hoa của bà chủ Mailisa lộ diện trong đợt kiểm tra lớn

Ngày 13/11, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra nhiều trụ sở của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa ở một số tỉnh, thành. Cùng ngày, biệt phủ là nơi ở của bà Phan Thị Mai (sinh năm 1975, quê ở Hà Tĩnh), chủ sở hữu hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa cũng bị kiểm tra.

Khu biệt phủ rộng khoảng 4.000m2 của bà chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa (phường Thới An, TPHCM) được xây dựng kỳ công, sang trọng. Căn biệt phủ của bà chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa nằm tại lô K, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An (quận 12 cũ).

Theo một số người dân sống cạnh căn biệt phủ, cảnh sát xuất hiện từ khoảng 8h và làm việc đến tối.

Có gần 100 cảnh sát của Bộ Công an và Công an TPHCM có mặt bên trong và ngoài biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa.

Lực lượng cảnh sát cơ động và bảo vệ dân phố phong tỏa xung quanh khu biệt phủ, đảm bảo an ninh trật tự để lực lượng chức năng vào bên trong làm việc.

Nhiều người dân hiếu kì, YouTuber cũng xuất hiện bên ngoài căn biệt phủ để theo dõi sự việc.

Xe 16 chỗ ra vào biệt phủ của bà chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa chiều 13/11.

Theo quan sát và thông tin từ người dân khu vực cho biết, nơi ở của bà Phan Thị Mai là một biệt phủ rộng lớn, đồ sộ, được xây dựng rất sang trọng trên diện tích đất trên dưới 4.000m2.

Công trình gồm nhiều dãy nhà, sử dụng gỗ quý, phong cách Á Đông, hồ cá Koi, sân vườn kỳ công và lộng lẫy.

Biệt phủ có tường cao, bên ngoài có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt.

Một số người dân sống cạnh biệt phủ cho biết, vợ chồng bà Mai thường xuyên có mặt tại đây. Căn biệt phủ cũng thường xuyên tổ chức tiệc tùng rất linh đình.

Thẩm mỹ viện Mailisa được biết đến rộng rãi với các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám, tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ, Mailisa từng là một trong những thương hiệu thẩm mỹ có lượng khách hàng lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thẩm mỹ viện vướng nhiều sai phạm trong hoạt động hành nghề, bao gồm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ vượt phạm vi được cấp phép.

Tháng 1/2024, Sở Y tế TPHCM đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Mailisa số tiền 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 18 tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da. Sau đó, cơ sở đã tạm ngưng hoạt động để khắc phục và hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Với quy mô đầu tư lớn và thương hiệu từng có sức ảnh hưởng mạnh trong ngành làm đẹp, trường hợp của Mailisa là một ví dụ điển hình về yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động thẩm mỹ, bảo đảm tuân thủ quy định y tế và quyền lợi của khách hàng.