Quả bom lớn phát lộ khi người dân đào đất làm nhà

Chiều 1/12, UBND xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị cho biết một quả bom lớn đã phát lộ trong quá trình người dân đào đất làm nhà.

Quả bom dài khoảng 1m, đường kính trung bình 40cm, trọng lượng ước tính 340kg, được phát hiện tại thôn Tiền Phong, xã Tuyên Lâm.

Quả bom phát lộ khi người dân đào đất làm nhà (Ảnh: Văn Trần).

Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuyên Lâm phối hợp lực lượng công an, biên phòng đã phong tỏa hiện trường, lập rào bảo vệ và báo cáo sự việc để đơn vị chuyên môn hỗ trợ, xử lý quả bom theo quy định.

Cùng ngày tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã xử lý an toàn 2 quả đạn pháo sót lại sau chiến tranh, được người dân phát hiện trong quá trình lao động sản xuất tại xã Triệu Cơ.

Theo đơn vị rà phá bom mìn, 2 quả đạn pháo kể trên lần lượt có kích thước 130mm và 105mm. Sau khi khảo sát, lực lượng chức năng đã di chuyển 2 quả đạn pháo đến khu vực an toàn để hủy nổ.