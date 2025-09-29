Quả đạn dài nửa mét nằm bên gốc cây

Ngày 29/9, Công an xã Nghĩa Hành phối hợp với lực lượng công binh xử lý quả đạn pháo được phát hiện bên gốc cây.

Trước đó, một công nhân vệ sinh môi trường khi phát dọn cỏ trên tuyến đường 23/3 (xã Nghĩa Hành), phát hiện một quả đạn pháo. Một phần quả đạn bị đất đá vùi lấp, phần vỏ đã bị gỉ.

Phần vỏ quả đạn đã gỉ sét (Ảnh: Công an xã Nghĩa Hành).

Công an xã Nghĩa Hành phong tỏa hiện trường, cắm biển cảnh báo nguy hiểm đồng thời thông báo sự việc cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đây là loại đạn pháo 105mm còn sót lại sau chiến tranh.

Tháng 8, một người dân xã Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) khi bắt cá trên sông Bàu Giang cũng phát hiện 2 quả đạn cối còn nguyên ngòi nổ. Những quả đạn này đã được lực lượng công binh tiếp nhận, hủy nổ an toàn.