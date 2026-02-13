Phường Tân Đông Hiệp nêu lý do hẻm bị đào dở dang dịp Tết ở TPHCM

Liên quan đến vụ hẻm ở TPHCM bị đào cận Tết, người dân đi lại khó khăn mà Dân trí đã đưa tin, ngày 12/2, UBND phường Tân Đông Hiệp (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có phản hồi thông tin.

Theo địa phương này, công trình nâng cấp, mở rộng hẻm 70 đường Lê Văn Mầm (khu phố Đông Thành) do UBND TP Dĩ An cũ phê duyệt vào tháng 6/2025, và được chuyển trực tiếp về UBND phường Tân Đông Hiệp để triển khai thi công.

Công trình do Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Mai Sơn thi công trong 150 ngày, từ 6/12/2025 đến 6/5/2026.

Đơn vị thi công chở đá đến đổ lên những vị trí sình lầy sau khi Dân trí phản ánh (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hiện, công trình được thi công hoàn thành phần lắp đặt cống thoát nước mưa, theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và đảm bảo tiến độ đề ra. Các công tác thi công phần mặt đường sẽ được đơn vị thi công triển khai sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Theo UBND phường Tân Đông Hiệp, lãnh đạo phường đã có các phương án yêu cầu đơn vị thi công triển khai thi công phần cống thoát nước mưa trước Tết và hoàn trả lại mặt bằng để người dân đi lại, không gây ảnh hưởng đến việc đón Tết Nguyên đán của người dân.

Đồng thời, phường cũng yêu cầu Ban điều hành khu phố Đông Thành vận động các hộ dân không xả nước ra đường, gây lầy lội ảnh hưởng đến việc đi lại.

Ngoài ra, UBND phường Tân Đông Hiệp đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ban hành công văn yêu cầu tăng cường công tác quản lý, thi công, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn phường.

Theo đó, phường yêu cầu Công ty Mai Sơn dọn dẹp vệ sinh, hoàn trả mặt bằng cho người dân đón Tết Bính Ngọ trước ngày 11/2 (24 tháng Chạp).

Hẻm 70 đường Lê Văn Mầm thi công dở dang ngay dịp Tết Bính Ngọ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Như Dân trí đã đưa tin, tháng 12/2025, đơn vị thi công huy động máy móc và công nhân đến đào hẻm 70 đường Lê Văn Mầm, để lắp đặt hệ thống cống thoát nước. Sau khoảng 10 ngày thi công, đơn vị này lấp tạm mặt đường rồi tạm ngưng.

Việc con hẻm bị đào dở dang ngay cận Tết Bính Ngọ 2026 khiến mặt đường lởm chởm, sình lầy, người dân đi lại khó khăn.

Đến trưa 29/1, gia đình anh Tùng (ngụ trong hẻm) tự chi tiền thuê xe, mua xà bần về đổ trong hẻm 70. Chiều cùng ngày, ông Nhật (ngụ trong hẻm) cho rằng việc đổ xà bần khiến xe của ông khó vào nhà, ông Nhật tìm đánh anh Tùng.

Vụ việc sau đó được Công an phường Tân Đông Hiệp vào cuộc xử lý.