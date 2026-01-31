Người đàn ông bị đánh khi tranh cãi việc đổ xà bần trong hẻm ở TPHCM

Ngày 31/1, anh Ma Khánh Tùng (38 tuổi, ngụ hẻm 70 đường Lê Văn Mầm) đã đến Công an phường Tân Đông Hiệp (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) trình báo việc bị người khác hành hung.

Ông Nhật hành hung anh Tùng vào chiều 29/1 (Ảnh: Cắt từ camera an ninh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Hòa (37 tuổi, vợ anh Tùng) cho biết, khoảng tháng 12/2025, đơn vị thi công đưa máy móc đến hẻm 70, đường Lê Văn Mầm (khu phố Đông Thành) để nâng cấp đường.

Theo chị Hòa, đơn vị thi công làm việc khoảng 10 ngày, lắp đường ống thoát nước mới, đắp tạm lớp đất lên phía trên và giăng dây cảnh báo. Ít ngày sau, đường ống cấp nước bị bể khiến nước tràn lên làm con hẻm trở nên sình lầy, gây khó khăn cho việc đi lại.

Cách đây vài ngày, chị Hòa gọi điện cho đại diện đơn vị thi công, đề nghị đổ đá tại các vị trí sình lầy, nhưng được thông báo là đã hết vật liệu. Do đó, chị đề xuất tự mua xà bần đổ tạm và được đơn vị thi công đồng ý.

“Tôi cũng xin ý kiến của lãnh đạo khu phố và được ủng hộ. Một số người dân trong hẻm cũng ủng hộ đổ xà bần để Tết còn đi lại”, chị Hòa nói.

Hẻm 70 đường Lê Văn Mầm lúc đang bị đào xới (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trưa 29/1, vợ chồng anh Tùng, chị Hòa thuê xe, mua xà bần về đổ tại những điểm sình lầy trong hẻm 70.

Đến khoảng 18h cùng ngày, một người đàn ông tên Nhật (ngụ cùng hẻm) chạy xe máy đến và cho rằng việc đổ xà bần gây cản trở lối vào nhà của ông. Ông Nhật tìm gặp anh Tùng để nói chuyện và xảy ra hành hung.

“Ông Nhật nói tôi đổ đất đá ra hẻm khiến xe mô tô phân khối lớn của ông khó chạy. Sau đó, ông ta lao vào đánh tôi, con trai của ông Nhật là người đã vào can ngăn", anh Tùng kể.

Anh Tùng cho biết, vụ việc không gây thương tích cho anh, nhưng cách hành xử của ông Nhật khó chấp nhận được.

Hiện trạng con hẻm sáng 31/1 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo chị Hoà, 2 ngày qua, vợ chồng chị không dám ra khỏi nhà vì lo sợ ông Nhật tiếp tục gây chuyện.

Một người dân sống trong hẻm 70 cho biết, trước đó họ từng bàn với vợ chồng chị Hòa về việc mua xà bần đổ tạm. Người này ngỏ ý góp tiền, nhưng chị Hòa không nhận và nói để gia đình làm.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 31/1, hẻm 70 đường Lê Văn Mầm dài hơn 200m và đã tạm ngưng thi công. Mặt đường lởm chởm bùn đất khiến việc đi lại của người dân rất vất vả.

Liên quan vụ việc, phóng viên Dân trí đã liên hệ lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Đông Hiệp để tìm hiểu tiến độ thi công hẻm 70 đường Lê Văn Mầm, vị này cho biết sẽ kiểm tra và phản hồi sau.

Trong khi đó, Công an phường Tân Đông Hiệp đã tiếp nhận thông tin và đang xử lý vụ hành hung.