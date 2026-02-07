Hẻm ở TPHCM bị đào cận Tết, người dân đi lại khó khăn

Theo các hộ dân sống trong hẻm 70 đường Lê Văn Mầm, phường Tân Đông Hiệp (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), việc đơn vị thi công đào đường rồi tạm ngưng lúc cận Tết Bính Ngọ 2026 khiến người dân đi lại khó khăn.

Mặt đường hẻm 70 đường Lê Văn Mầm (Ảnh: Xuân Đoàn).

Người dân cho biết, việc hẻm bị thi công dang dở cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến vụ người đàn ông bị hành hung khi xảy ra tranh cãi liên quan đến việc đổ xà bần mà báo Dân trí đã phản ánh trước đó.

Theo chị N.T.H., tháng 12/2025, đơn vị thi công huy động máy móc và công nhân đến đào hẻm 70 để lắp đặt hệ thống cống thoát nước. Sau khoảng 10 ngày thi công, đơn vị này lấp tạm mặt đường rồi tạm ngưng.

Anh N., một người dân sống trong hẻm, cho biết trước đây hẻm được làm bằng bê tông, chỉ ngập nước khi có mưa lớn. Anh cho rằng, việc thi công lắp đặt cống thoát nước vào thời điểm cận Tết là chưa phù hợp.

“Đơn vị thi công nên đợi người dân ăn Tết xong rồi hãy làm. Đằng này, họ đào lên rồi để dở dang như vậy, rất thiếu trách nhiệm. Ngay dịp Tết, mở cửa nhà ra thấy đường toàn đất và sình lầy thì làm sao vui vẻ được”, anh N. nói.

Hẻm 70 đường Lê Văn Mầm lởm chởm bùn đất. (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ghi nhận của Dân trí, hẻm 70 đường Lê Văn Mầm dài hơn 200m, lởm chởm bùn đất.

Đơn vị thi công đào phần tim đường, trong khi hai bên vẫn còn lớp bê tông cũ trộn lẫn với bùn đất. Trời nắng thì bụi bặm, nếu xuất hiện mưa trái mùa, mặt đường nhanh chóng biến thành sình lầy.

Các hộ dân ở đây mong muốn đơn vị thi công có phương án cải tạo lại mặt đường để người dân thuận tiện đi lại trong dịp Tết.

Liên quan đến việc thi công dở dang hẻm 70 ngay cận Tết, phóng viên Dân trí đã liên hệ UBND phường Tân Đông Hiệp để tìm hiểu thông tin, nhưng chưa nhận được phản hồi từ địa phương này.