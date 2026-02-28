Phường Bình Phước diễn tập nghiệp vụ bầu cử

Ngày 28/2, tại khu vực bỏ phiếu số 5, đơn vị bầu cử số 2 (nhà văn hóa khu phố Phú Thanh, phường Bình Phước, Đồng Nai), Ủy ban bầu cử phường Bình Phước tổ chức diễn tập nghiệp vụ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi diễn tập, Ủy ban bầu cử phường Bình Phước thực hành các nội dung: kiểm tra công tác chuẩn bị phòng bỏ phiếu; niêm yết nội quy, thể lệ bầu cử, danh sách người ứng cử; kiểm tra hòm phiếu, con dấu của tổ bầu cử; xử lý tình huống giả định, kiểm phiếu...

Ủy ban bầu cử phường Bình Phước diễn tập công tác phát phiếu cho cử tri (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử HĐND phường, yêu cầu các tổ bầu cử tiếp tục rà soát kỹ công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng khâu bố trí hòm phiếu, niêm yết danh sách bảo đảm khoa học, dễ nhìn, thuận tiện cho người dân theo dõi; xử lý chặt chẽ nhưng linh hoạt các tình huống phát sinh.

Ông Hà Anh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của phường Bình Phước trong công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập; yêu cầu Ủy ban bầu cử phường rà soát kỹ, không chủ quan, không để xảy ra sai sót; quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử sắp tới.

Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai đã thành lập 2.112 tổ bầu cử phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.