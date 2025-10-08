Phú Thọ tạm dừng đăng ký xe do đường truyền dữ liệu bị gián đoạn

Chiều 8/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (Matmo) nên từ ngày 6/10 đến nay nhiều hệ thống đường truyền trên cả nước bị ảnh hưởng, trong đó Cổng dịch vụ công Bộ Công an và hệ thống đường truyền dữ liệu đăng ký xe đang bị gián đoạn.

Đơn vị chức năng đang nỗ lực khắc phục sự cố để sớm đưa hệ thống hoạt động trở lại bình thường.

Phú Thọ tạm dừng đăng ký xe trên địa bàn toàn tỉnh (Ảnh: CSGT Phú Thọ).

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị công an các xã, phường trên địa bàn thông báo cho người dân biết việc tạm dừng hoạt động hệ thống đăng ký xe. Khi hệ thống này hoạt động trở lại, công an sẽ có thông báo mới.

Theo Thông tư số 51/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 79/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng (có hiệu lực từ ngày 1/7), người dân hoặc tổ chức có nhu cầu đăng ký xe có thể được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng CSGT hoặc bất cứ công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố mà mình đang cư trú hoặc có trụ sở.

Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 9.361km2, quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 xã, phường.