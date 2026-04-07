Tân Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân

Chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI tiếp tục công tác nhân sự với quy trình bầu Thủ tướng. Đây là chức danh lãnh đạo chủ chốt thứ ba được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, sau khi Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước.

Bắt đầu quy trình bầu người đứng đầu Chính phủ, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu. Cùng với chức danh Thủ tướng, các chức danh được trình đồng thời còn có Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, bên hành lang Quốc hội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau khi thảo luận, Quốc hội sẽ thông qua danh sách nhân sự được đề cử và tiến hành bỏ phiếu kín để bầu.

Khi Nghị quyết bầu Thủ tướng được thông qua, người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tiến hành nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Sáng cùng ngày, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với 488/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Với việc Quốc hội thông qua nghị quyết này, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.