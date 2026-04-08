Chính phủ có 6 Phó Thủ tướng, gồm 3 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng được Quốc hội thông qua sáng 8/4 với 484/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (96,30% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, Chính phủ nhiệm kỳ mới có 6 Phó Thủ tướng, gồm các ông, bà: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu.

Trong số 6 Phó Thủ tướng có 2 Ủy viên Bộ Chính trị là Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Phan Văn Giang, trong đó Đại tướng Phan Văn Giang đồng thời kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thành viên nữ duy nhất trong 6 Phó Thủ tướng cũng đồng thời là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, là Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Hai Phó Thủ tướng tái cử là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng, còn 4 Phó Thủ tướng lần đầu được phê chuẩn bổ nhiệm gồm các ông: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc sinh năm 1965, quê ở Ninh Bình. Ông là Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Kinh tế.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XI; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Túc từng giữ chức Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trước khi trải qua quá trình công tác tại địa phương, giữ cương vị Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Sau đó, ông được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 4/2021, ông Túc được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. 7 tháng sau, Bộ Chính trị tiếp tục phân công, bổ nhiệm ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, sau đó trở thành Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 1/2026, tại Đại hội Đảng lần thứ XIV, ông Phạm Gia Túc được bầu làm Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV và được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở Ninh Bình, là Tiến sĩ Khoa học quân sự.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Trong suốt quá trình học tập và làm việc, sự nghiệp của ông Phan Văn Giang gắn với quân đội.

Từ một chiến sĩ, ông dần trải qua rất nhiều vị trí công tác khác nhau trong quân đội, cho tới khi trở thành người giữ cương vị cao nhất của Bộ Quốc phòng.

Ông Phan Văn Giang từng là Tư lệnh Quân đoàn 1, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tư lệnh Quân khu 1, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Tháng 4/2021, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau đó được thăng hàm Đại tướng.

Tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng hồi đầu năm, Đại tướng Phan Văn Giang được bầu làm Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, sau đó tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, ông tiếp tục được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê ở Nghệ An, là Thạc sĩ Quản lý Giáo dục. Bà là Ủy viên Trung ương khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Bà từng có thời gian dài công tác tại Yên Bái (cũ) và giữ nhiều cương vị quan trọng như: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Bí thư Thành ủy Yên Bái; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái rồi Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.

Cuối năm 2020, bà được điều động về Trung ương, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Nội vụ.

Đến tháng 10/2025, bà trở thành Phó Thủ tướng. Đầu năm 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà được bầu làm Ủy viên Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê ở Hà Nội.

Ông có trình độ Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Xuất phát từ một cán bộ kinh doanh, ông Thắng có hơn 20 năm công tác gắn liền với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) và trải qua nhiều vị trí khác nhau trước khi đảm nhận cương vị Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VietinBank.

Giữa năm 2018, ông được điều động về địa phương, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh rồi Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Hơn 2 năm sau, ông tiếp tục được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và giữ chức vụ này 2 năm, trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Giao thông vận tải

Cuối năm 2024, ông Thắng nắm giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính cho đến nay và được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa XIV tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra hồi đầu năm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, quê ở Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai). Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, có trình độ Thạc sĩ luật.

Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, ông Dũng có thời gian dài công tác gắn với quê hương là tỉnh Bình Định cũ. Ông lần lượt kinh qua và nắm giữ nhiều cương vị ở địa phương như Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Sau khi tỉnh Bình Định hợp nhất với Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới), sau đó được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng tại kỳ họp Quốc hội hồi tháng 10/2025. Đầu năm 2026, ông Dũng được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sinh năm 1969, quê ở Tây Ninh, có trình độ Tiến sĩ Luật. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đầu năm 2016, ông giữ cương vị Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội, sau đó trở thành Thứ trưởng Bộ Tư pháp và kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Năm 2018, ông Châu được điều động về địa phương, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang rồi Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Sau một thời gian đảm nhận chức vụ này, ông Châu chuyển công tác về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, sau đó tiếp tục luân chuyển về địa phương, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.