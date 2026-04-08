Trình Quốc hội danh sách để phê chuẩn bổ nhiệm phó thủ tướng và bộ trưởng

Ngày 8/4, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bước vào ngày làm việc thứ ba với nội dung quan trọng là quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ và phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ khóa mới.

Theo chương trình nghị sự, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ và dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Báo cáo thẩm tra nội dung này sẽ do Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình bày.

Sau khi thảo luận, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, và Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng bên hành lang Quốc hội ngày 7/4 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Quy trình tiếp theo, Thủ tướng sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Nội dung này sau khi Quốc hội thảo luận sẽ được Quốc hội quyết định bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, sẽ được các đại biểu biểu quyết thông qua.

Sau đó, Chủ tịch nước trình và Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Sau khi hoàn thành công tác nhân sự trong phiên làm việc buổi sáng, chiều cùng ngày, Quốc hội chuyển sang công tác lập pháp.

Các dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận trong phiên làm việc tại tổ.