Hà Nội giao hơn 38,3ha đất cho một doanh nghiệp làm công viên nghĩa trang

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 3091 về việc giao gần 383.200m2 đất (38,32ha) tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì cho Công ty cổ phần Ao Vua để thực hiện dự án đầu tư công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng giai đoạn 2.

Vị trí, ranh giới được xác định tại bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng giai đoạn 2 do Công ty cổ phần PARABOL lập, được UBND huyện Ba Vì phê duyệt và không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong tổng diện tích đất được giao có hơn 29,2ha dùng để xây dựng công trình phụ trợ, dịch vụ, kỹ thuật, bãi đỗ xe, cây xanh, mặt nước, đường giao thông và đất an táng do chủ đầu tư khai thác sử dụng. Ngoài ra, hơn 9ha đất an táng thuộc quyền khai thác của TP Hà Nội. Quyết định cũng cho biết thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài với tiền sử dụng đất.

Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng (Ảnh: Ao Vua).

"Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho TP khai thác sử dụng theo quy định", trích Quyết định 3091.

Công ty cổ phần Ao Vua có trách nhiệm chủ động xác định và nộp tiền sử dụng đất theo quy định; làm thủ tục đăng ký đất đai và xin phép xây dựng. Sử dụng đúng mục đích theo ranh giới đất được giao; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và tuân thủ pháp luật.

Hà Nội cũng yêu cầu rõ việc trong vòng 12 tháng kể từ khi bàn giao, chủ đầu tư phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Công ty cổ phần Ao Vua được gia hạn sử dụng 24 tháng.

"Hết thời hạn được gia hạn mà Công ty cổ phần Ao Vua vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng nội dung quy định tại quyết định này thì UBND TP thu hồi đất mà không bồi thường", quyết định nêu.