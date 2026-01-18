Phú Thọ đặt mục tiêu top 10 tỉnh thành có chất lượng điều hành tốt nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa ký quyết định phê duyệt Đề án cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2026-2030.

“Đối với tỉnh Phú Thọ, xác định việc cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là một trong những khâu đột phá của nền kinh tế”, quyết định nêu rõ.

Trên cơ sở phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 3 tỉnh trước khi sáp nhập (Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình) qua các năm, Phú Thọ nhận diện những mặt mạnh, cần được cải thiện về môi trường kinh doanh và đưa ra một số giải pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Đây được coi là cơ sở để các cấp, ngành xây dựng và triển khai kế hoạch, giải pháp cụ thể hơn nhằm chung tay cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa.

Mục tiêu của tỉnh Phú Thọ năm 2026 nằm trong top 15/34 tỉnh, thành có chất lượng điều hành tốt nhất và từ năm 2027 nằm trong top 10.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (phải) tặng quà lãnh đạo một tập đoàn đến từ Nhật Bản sau buổi làm việc hôm 16/1 (Ảnh: Thu Hương).

Phú Thọ xác định việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ hàng đầu; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu hoạt động của các cấp, ngành.

Tỉnh phấn đấu tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thân thiện để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

Trong đó sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm tối đa chi phí thời gian của doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thanh toán không dùng tiền mặt.

Đội ngũ cán bộ, công chức phải thay đổi mạnh mẽ về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ; giao tiếp với người dân và doanh nghiệp trên tinh thần “hỗ trợ - lắng nghe - thấu hiểu - thân thiện - nhiệt tình”.

Địa phương này sẽ thành lập Ban chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban; Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban thường trực và một số lãnh đạo các sở có liên quan làm thành viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ gặp mặt đối thoại với các doanh nghiệp ít nhất 2 lần/năm. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp và theo đăng ký chỉ tiêu phấn đấu của các sở ngành, địa phương, UBND tỉnh Phú Thọ xem đây là một trong các tiêu chí, đánh giá cán bộ cũng như xét thi đua khen thưởng hàng năm.

Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bổ sung vào tiêu chuẩn nhận xét, đánh giá, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức hàng năm.

"Để cải thiện điểm số PCI hay về bản chất chính là cải thiện năng lực điều hành của các cấp chính quyền không phải dễ dàng thực hiện trong một thời gian ngắn. Điều quan trọng, thông qua PCI 2.0 có thể nhận ra (một cách tương đối) được những điểm mạnh, điểm yếu cũng như những cơ hội, thách thức sẽ gặp trong tương lai”, đề án của Phú Thọ nêu.

Từ đặc điểm đó, Phú Thọ sẽ chỉ đạo các cấp, ngành có những giải pháp theo lộ trình để từng bước khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh và xác định đây là công việc thường niên.

Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Tỉnh có quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 xã, phường (133 xã, 15 phường).