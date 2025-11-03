Cháy gara ô tô ở Phú Thọ

5h30 ngày 3/11, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo xảy ra cháy tại gara sửa chữa ô tô của ông Nguyễn Văn Bình, xóm Mới, xã Thượng Cốc, Phú Thọ.

Ngay lập tức, Tổ PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lạc Sơn điều động hai xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tổ cảnh sát PCCC khu vực Hòa Bình cũng chi viện một xe chữa cháy và 6 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ.

Gara sửa chữa ô tô xảy ra cháy sáng nay (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát PCCC đã phối hợp với công an xã, UBND xã Thượng Cốc cùng lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ địa phương phong tỏa khu vực, triển khai các đội hình chữa cháy, không để đám cháy lan rộng.

Đến 6h30, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Ghi nhận ban đầu của công an cho thấy diện tích đám cháy khoảng 150m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.

Nguyên nhân vụ cháy gara sửa chữa ô tô đang được điều tra, làm rõ (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các gara sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe máy cần thực hiện nghiêm quy định về PCCC, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, tránh chập, quá tải gây cháy.

Các gara sửa chữa ô tô phải sắp xếp vật tư, nhiên liệu, dung môi, dầu mỡ, sơn… đúng quy định; tách biệt khu vực dễ cháy, nổ với nơi làm việc, sinh hoạt. Thường xuyên tập huấn kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho người lao động và không được cơi nới, tận dụng diện tích chứa vật liệu dễ cháy.

Khi phát hiện cháy cần bình tĩnh báo ngay cho lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ qua số 114, đồng thời nhanh chóng tổ chức cứu người, di chuyển tài sản, theo cơ quan công an.