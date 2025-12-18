Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chúc mừng Giáng sinh tại Huế

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân cùng toàn thể linh mục, chức sắc, tu sĩ, tín hữu và đồng bào Công giáo thuộc Tổng giáo phận Huế.

Trong chuyến thăm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Tổng giáo phận Huế. Ông nhấn mạnh vai trò của Tổng giáo phận trong việc vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt phương châm "sống tốt đời, đẹp đạo", góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chúc mừng Giáng sinh tại Tổng giáo phận Huế (Ảnh: Ngọc Minh).

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, thiệt hại mà bà con nhân dân phải gánh chịu do đợt lũ lịch sử vừa qua. Đồng thời, ông biểu dương tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2025, cả nước đã triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi và phát triển tích cực, với 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Ông khẳng định những thành quả quan trọng này có sự đóng góp tích cực của các tôn giáo nói chung và Tổng giáo phận Huế nói riêng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm các hộ dân chịu ảnh hưởng thiên tai (Ảnh: Ngọc Minh).

Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Ông cam kết sẽ tiếp tục vận động đồng bào Công giáo sống "tốt đời, đẹp đạo", đồng hành cùng chính quyền và nhân dân địa phương trong công cuộc xây dựng, phát triển thành phố Huế và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cũng trong sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác đã đến thăm hỏi 2 hộ giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn thành phố. Đoàn công tác cũng đã kiểm tra tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà bị thiệt hại do thiên tai theo “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Lộc An.