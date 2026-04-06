Phạt tài xế và chủ xe đầu kéo 104 triệu trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 6/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, đang lập hồ sơ xử lý một xe đầu kéo vi phạm hàng loạt lỗi khi lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 5/4, trong lúc tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe đầu kéo do tài xế N.T.A. (SN 1993, trú tại Quảng Trị) điều khiển có nhiều vi phạm nghiêm trọng nên lập hồ sơ xử lý.

CSGT làm việc với chủ xe đầu kéo trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: C08).

Làm việc với cảnh sát, tài xế lái phương tiện vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng, gồm: không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không có phù hiệu theo quy định, đồng thời chở hàng vượt quá chiều cao cho phép.

Theo cảnh sát, với vi phạm trên, tài xế bị xử phạt 16 triệu đồng, trừ 8 điểm giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.

Chủ phương tiện là Công ty TNHH MTV Ngân hàng S.G. - Chi nhánh Đ.N. cũng bị xử phạt 88 triệu đồng do giao phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông và để người làm công thực hiện nhiều hành vi vi phạm. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết, tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 104 triệu đồng.

Trước đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng phát hiện một xe đầu kéo khác vi phạm chở hàng quá tải khi lưu thông trên tuyến cao tốc này.

Cụ thể, xe đầu kéo biển số 36H-02.7XX kéo theo rơ-moóc 29R-400.XX do tài xế N.V.Đ. (SN 1979, trú tại TPHCM) điều khiển chở hàng vượt 126,77% so với tải trọng cho phép, thuộc trường hợp vượt trên 100% đến 150%.

Làm việc với cảnh sát, tài xế thừa nhận vi phạm. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 7,5 triệu đồng, trừ 8 điểm giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày. Chủ phương tiện là Hợp tác xã Thương mại A.D. cũng bị xử phạt 70 triệu đồng, đồng thời bị tước phù hiệu vận tải trong thời hạn 2 tháng. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 77,5 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng buộc phương tiện hạ tải theo quy định.