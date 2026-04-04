Dùng còi và đèn xe cứu thương trái phép ở Lâm Đồng, tài xế bị phạt

Ngày 4/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, đang lập hồ sơ xử lý tài xế lái xe cứu thương vi phạm nhiều lỗi khi lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 3/4, trong lúc tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện tài xế N.G.L. (SN 1969) điều khiển ô tô sử dụng tín hiệu còi, đèn cứu thương trái phép nên lập hồ sơ xử lý.

Làm việc với cảnh sát, nam tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe cứu thương theo quy định, lắp đặt và sử dụng đèn, còi ưu tiên trái phép khi tham gia giao thông.

Theo cảnh sát, tài xế bị xử phạt tổng cộng 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe do vi phạm các lỗi trên. Đồng thời, cơ quan chức năng tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.

Chủ phương tiện là Công ty Cổ phần Dược H.P. bị xử phạt 34 triệu đồng do giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết, tổng mức xử phạt đối với các vi phạm trên là 39 triệu đồng.