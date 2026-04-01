Nữ tài xế lái ô tô tốc độ 106km/h trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 1/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đã lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với bà N.N.B.C. (SN 1984, trú tại phường Bảo Lộc, Lâm Đồng) vì nhiều lỗi khi điều khiển ô tô tham gia giao thông.

Nữ tài xế điều khiển ô tô quá tốc độ bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, ngày 31/3, trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện bà C. điều khiển ô tô con trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn thuộc tỉnh Lâm Đồng với tốc độ 106km/h, trong khi tuyến đường giới hạn tốc độ tối đa 90km/h.

Làm việc với cảnh sát, nữ tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Theo cảnh sát, với các lỗi trên, nữ tài xế bị cơ quan chức năng xử phạt tổng cộng 7,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Đồng thời, cơ quan chức năng tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.

Lực lượng cảnh sát thực hiện thủ tục tạm giữ phương tiện (Ảnh: Công an cung cấp).

Chủ phương tiện là ông Đ.H.X. bị xử phạt số tiền 17 triệu đồng do giao xe cho người điều khiển khi phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết, tổng mức xử phạt đối với tài xế, chủ phương tiện là 24,5 triệu đồng.