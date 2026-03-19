Phạt tài xế lén lút lái xe tải bị tước phù hiệu ở Tây Ninh

Ngày 19/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý trường hợp xe tải bị tước phù hiệu, nhưng vẫn tham gia giao thông.

Theo Trung tá Nguyễn Trường Tiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh), qua theo dõi và khai thác dữ liệu từ hệ thống quản lý xử phạt vi phạm giao thông, đơn vị phát hiện xe tải mang biển số nền vàng 62H-069.92 chạy trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Đức, có dấu hiệu vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải.

Xe tải bị tước phù hiệu ở Tây Ninh, tài xế vẫn lái chạy trên đường (Ảnh: M.H.).

Qua xác minh, phương tiện này thuộc sở hữu của một hợp tác xã tại TP Cần Thơ. Tuy nhiên, xe đã bị cơ quan có thẩm quyền tước phù hiệu theo quy định, không đủ điều kiện tham gia kinh doanh vận tải. Dù vậy, chủ phương tiện và tài xế vẫn đưa xe vào hoạt động.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng CSGT ra quyết định xử phạt chủ phương tiện 22 triệu đồng. Tài xế N.X.Tr. (SN 1991, ngụ xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh) bị phạt 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, việc ứng dụng công nghệ, kết nối dữ liệu trong quản lý, xử lý vi phạm giao thông mang lại hiệu quả rõ rệt. Không chỉ phát hiện vi phạm trực tiếp trên tuyến, lực lượng chức năng còn theo dõi, truy xuất lịch sử hoạt động của phương tiện, qua đó kịp thời phát hiện các vi phạm, nhất là đối với xe kinh doanh vận tải.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ phương tiện chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, đặc biệt là sử dụng phù hiệu, biển hiệu đúng quy định. Việc vi phạm không chỉ bị xử phạt nặng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.