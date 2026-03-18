Phạt tài xế lái xe khách đi sai luật ở Tây Ninh từ phản ánh của người dân

Ngày 18/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 xác minh, xử lý trường hợp tài xế lái xe khách không đúng phần đường quy định.

Trước đó, một người dân quay lại cảnh xe khách đưa rước công nhân chạy trên đường ĐT 793, đoạn qua xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh. Phương tiện này vượt ở đoạn đường có nét gạch liền màu vàng. Người dân đã cung cấp clip cho lực lượng chức năng qua ứng dụng VneTraffic.

Tài xế xe khách bị CSGT lập biên bản xử phạt (Ảnh: M.H.).

Qua xác minh, CSGT xác định tài xế N.V.T. (SN 1988, ngụ xã Thạnh Đức) lái xe khách trên nên mời lên trụ sở làm việc. Ông T. thừa nhận khoảng 10h ngày 4/3, đã lái xe khách đưa rước công nhân đi trên đường ĐT 793 không đúng luật như clip phản ánh.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản tài xế T. về hành vi “đi không đúng phần đường quy định”, với mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh qua ứng dụng VneTraffic (do Bộ Công an phát triển) được thực hiện thường xuyên, thể hiện tinh thần xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.