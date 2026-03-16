Tây Ninh bác tin CSGT rượt đuổi gây tai nạn lan truyền trên mạng

Ngày 16/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội về việc xe CSGT rượt đuổi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội T.K.H. đăng tải bài viết cho rằng xe của lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ rượt đuổi đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Bài viết kèm theo một số hình ảnh được cho là tạo ra từ trí tuệ nhân tạo (AI).

Hình ảnh được công an xác định tạo ra từ trí tuệ nhân tạo (Ảnh: M.H.).

Nội dung trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người hiểu nhầm về vụ việc, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh khẳng định trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc như thông tin đang lan truyền. Các hình ảnh và nội dung liên quan đều là bịa đặt, sai sự thật.

Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ nên theo dõi, cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống để tránh tiếp tay cho việc phát tán tin giả.

Bên cạnh đó, người dân cần sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. Các hành vi phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và trật tự xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.