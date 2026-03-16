Người dân ghi hình, tố tài xế lái xe tải ngược chiều ở Tây Ninh

Ngày 16/3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết, đơn vị vừa xử lý một trường hợp tài xế lái xe tải ngược chiều trên quốc lộ 22, từ phản ánh của người dân.

Khoảng 16h5 ngày 14/3, trên quốc lộ 22, đoạn qua phường Trảng Bàng (Tây Ninh), một xe tải chạy ngược chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Người dân đã ghi hình và trình báo cơ quan chức năng.

Tài xế T. bị CSGT lập biên bản xử phạt (Ảnh: M.H.).

Qua xác minh, Trạm CSGT Trảng Bàng xác định ông K.V.T. (SN 1968, ngụ xã Châu Thành) là người lái xe trên nên mời lên làm việc. Tại trụ sở công an, ông T. thừa nhận hành vi lái xe ngược chiều như nội dung người dân phản ánh.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với tài xế T. về hành vi lái ô tô đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều. Với lỗi này, tài xế bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết, việc tiếp nhận và xử lý nghiêm các phản ánh của người dân qua mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh.