Phạt tài xế dùng máy xúc “chèo” sà lan trên kênh ở TPHCM

Ngày 9/3, Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Sát thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản xử phạt người điều khiển máy xúc dùng cần máy để đẩy sà lan di chuyển trên kênh Bến Nghé (phường Xóm Chiếu, TPHCM).

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một sà lan chở theo máy xúc lưu thông trên kênh Bến Nghé. Đáng chú ý, người điều khiển máy xúc đã dùng cần máy như mái chèo để đẩy sà lan di chuyển trên sông. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Sát đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định ông H.H.N. (SN 1991, quê Đồng Tháp) là người điều khiển máy xúc đặt trên sà lan mang số đăng ký SG-9712 (trọng tải 43 tấn) và mời người này lên làm việc.

Tài xế dùng máy xúc "chèo" sà lan trên kênh Bến Nghé (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua làm việc, Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Sát đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N. về hành vi sử dụng phương tiện không đúng công dụng theo đăng kiểm, với mức phạt từ 5 đến 7 triệu đồng.

Ngoài ra, ông N. còn bị xử phạt về hành vi sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực, với mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động trên đường thủy nội địa cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, chỉ đưa phương tiện vào hoạt động khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của người dân trong việc giám sát, phản ánh các hành vi vi phạm thông qua mạng xã hội và các kênh thông tin khác. Đây là nguồn thông tin quan trọng giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.