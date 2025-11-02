Lái xe ôm công nghệ "kẹp" 4 cô gái trên đường Trần Duy Hưng bị phạt

Chiều 2/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt với anh N.T.H. (19 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) do có hành vi chở quá số người quy định; chở người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm; người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Tài xế H. tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Với các vi phạm trên, anh H. sẽ bị phạt tổng số tiền là 2,5 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, vào lúc 19h30 ngày 30/10, anh H. điều khiển xe máy BKS 29BK-092.xx trên đường Trần Duy Hưng, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội, có hành vi chở theo 4 cô gái, tất cả 5 người ngồi trên xe máy đều không đội mũ bảo hiểm. Vụ việc được người đi đường ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội.

Hình ảnh anh H. lái xe máy chở theo 4 cô gái ngồi sau trên đường Trần Duy Hưng (Ảnh: Cục CSGT).

Sau khi nắm được thông tin, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã chỉ đạo Đội 6 xác minh và lập biên bản xử lý với lái xe vi phạm.

Tại cơ quan công an, anh H. cho biết chiếc xe máy nêu trên do anh này mượn của một người họ hàng để chạy xe công nghệ. Anh H. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.