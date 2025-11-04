Thanh Hóa lên phương án chuyển 9 cá thể hổ ra Hà Nội

Ngày 4/11, đại diện Phòng Quản lý rừng và Bảo tồn đa dạng sinh học, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã đề nghị UBND tỉnh này về việc phối hợp với UBND thành phố Hà Nội để lên phương án chuyển giao đàn hổ tại trang trại của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (xã Xuân Tín).

Theo vị đại diện, hiện nay có 2 đơn vị gồm Vườn thú Hà Nội và Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã ở Hà Nội có đủ điều kiện tiếp nhận đàn hổ.

9 cá thể hổ được nuôi nhốt tại trang trại của gia đình ông Chiến suốt nhiều năm qua (Ảnh: Hoàng Đông).

Vị đại diện cũng cho biết thêm, sau thời gian nuôi nhốt đàn hổ, đợt tháng 9 vừa qua, trong cuộc họp với các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Mậu Chiến đã đồng ý chuyển giao 9 cá thể hổ cho các đơn vị, trung tâm có đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định và không yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ khoản kinh phí nào.

Trước đó, Dân trí đã từng phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, bảo vệ và chăm sóc đàn hổ tại trang trại của gia đình ông Chiến.

Năm 2007, gia đình ông Chiến mua 10 cá thể hổ về nuôi tại trang trại ở xóm 27, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân cũ. Sau đó ông bị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 30 triệu đồng vì nuôi nhốt hổ trái phép nhưng được cho phép tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng đàn hổ.

Đến năm 2008, ông Chiến mua thêm 5 cá thể hổ khác và tiếp tục bị UBND tỉnh xử phạt hành chính 30 triệu đồng vì hành vi tương tự.

Mỗi ngày ông Chiến phải chi tiền triệu để mua thức ăn cho đàn hổ (Ảnh: Hoàng Đông).

Từ khi bắt đầu nuôi nhốt đến nay, đã có 6 cá thể hổ bị chết. Trang trại hiện còn lại 9 con, trong đó có 3 con cái, với trọng lượng trung bình 1,8 tạ/con, cá thể lớn nhất gần 3 tạ.

Mỗi ngày, đàn hổ tiêu thụ gần 100kg thức ăn các loại. Chi phí nuôi dưỡng quá lớn đang khiến chủ trại rơi vào tình trạng kiệt quệ.

Vào tháng 10/2018, hộ gia đình ông Chiến có làm đơn tự nguyện chuyển giao hổ gửi UBND tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, do vướng mắc về kinh phí hỗ trợ nên đến nay việc chuyển giao 9 cá thể hổ chưa được giải quyết.