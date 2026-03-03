Phát hiện vật thể nghi là bom mìn ven sông Đà

Vật thể nghi là bom mìn được người dân đánh bắt cá phát hiện tại khu vực ven bờ sông Đà, thuộc khu 3 (xã Bảo Yên cũ), nay thuộc xã Thanh Thủy, Phú Thọ.

Vật thể có đường kính ước tính 0,15m, dài khoảng 0,8m, lộ thiên sau quá trình bồi đắp ven sông.

Ngoài cắm biển cảnh báo nguy hiểm, chính quyền địa phương đã tổ chức khoanh vùng, bố trí lực lượng canh gác đảm bảo an toàn.

Khu vực sông Đà qua địa bàn xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Ảnh minh họa: Thanh Thủy).

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, UBND xã Thanh Thủy kiểm tra thực địa, xác định chủng loại, mức độ nguy hiểm và tổ chức xử lý thu gom hoặc tiêu hủy theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và tài sản.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu xã Thanh Thủy tiếp tục duy trì các cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác 24/24h, không để người dân và phương tiện ra vào khu vực nguy hiểm.

Xã Thanh Thủy tiếp tục tuyên truyền, thông báo rộng rãi tới nhân dân tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng, không hoạt động, sản xuất gần khu vực có vật thể nghi là bom mìn cho đến khi xử lý xong.