Phát hiện vật thể nghi đầu đạn pháo trong lúc cải tạo ao tôm

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau), khoảng 8h ngày 1/2, gia đình ông T.V.T. (trú tại ấp Thống Nhất) dùng xe cuốc đất để cải tạo ao tôm.

Lúc này, ông T. phát hiện một vật thể bằng kim loại nghi là đầu đạn. Ông T. đã nhanh chóng báo vụ việc cho chính quyền địa phương.

Vật thể nghi là đầu đạn trong ao tôm (Ảnh: CTV).

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường khoanh vùng, căng dây bảo vệ, không cho người dân tiếp cận khu vực phát hiện vật thể.

Qua kiểm tra ban đầu, vật thể nghi là đầu đạn pháo 105mm, dài khoảng 50cm, đường kính 105mm, trọng lượng ước 25kg; tình trạng đầu đạn còn nguyên hình dạng, bị hoen rỉ, nghi còn khả năng gây nổ.

Sau khi triển khai đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực, lực lượng quân sự địa phương đã báo cáo vụ việc lên cấp trên để xử lý theo quy định.

Trước đó, người dân ở phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau) trong quá trình cải tạo ao tôm cũng phát hiện một đầu đạn pháo 105mm. Người dân kịp thời báo cho cơ quan chức năng để thu gom xử lý.