Thông xe chính thức đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau

Ngày 19/1, đoạn cao tốc đường bộ Hậu Giang - Cà Mau với chiều dài hơn 73km chính thức thông xe đưa vào khai thác. Trước đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang với chiều dài hơn 37km đã hoàn thành đưa vào khai thác từ 22/12/2025.

Đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau (Video: Huỳnh Hải)

Hai đoạn cao tốc thành phần này nằm trong dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau ngày 19/1 (Ảnh: T.M).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, điểm cuối của cao tốc Cần Thơ - Cà Mau nằm tại nút giao IC12 thuộc xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Các phương tiện nếu đi từ Cà Mau lên Cần Thơ, sẽ đi theo đường hành lang ven biển phía Nam (đường Xuyên Á), đến nút giao IC12 và rẽ phải để vào cao tốc

Trường hợp các phương tiện từ An Giang qua sẽ đi vào đường hành lang ven biển phía Nam (đường Xuyên Á), tiếp tục đi đến nút giao IC12 và rẽ trái theo nhánh rẽ để vào cao tốc.

Ô tô đi vào cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, tại đoạn nút giao IC12 ở Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Từ trưa 19/1, sau khi toàn tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thông suốt, có nhiều ô tô từ Cà Mau lên Cần Thơ và ngược lại đã đi vào tuyến cao tốc này.

Chạy xe tải chở hàng, tài xế Trần Văn Huynh (ngụ tỉnh Cà Mau) cho biết, khi đi tuyến quốc lộ 1 từ Cà Mau lên Cần Thơ, anh mất hơn 4 giờ, vừa mất thời gian vừa tốn kém chi phí.

"Nay đi cao tốc từ Cần Thơ - Cà Mau chỉ mất khoảng 2 giờ, tôi thấy rất nhanh, thuận lợi lắm, ít tốn kém chi phí hơn", anh Huynh phấn khởi nói.

Một tài xế rất vui khi đi cao tốc Cần Thơ - Cà Mau rất nhanh (Ảnh: Huỳnh Hải).

Còn anh Hồ Phú Dương (ngụ tại tỉnh Cà Mau) cho biết, trước giờ đi đường quốc lộ từ Cà Mau lên Cần Thơ 3-4 giờ mới tới. Anh cho hay, hôm nay đi cao tốc với tốc độ 60km/h mất khoảng 2 giờ.

"Nếu đi tốc độ tối đa 80km/h chắc khoảng 1,5 giờ thôi, nhanh hơn nhiều", anh Dương bày tỏ.

Theo chủ đầu tư, tốc độ khai thác tuyến cao tốc này tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h. Trên tuyến cao tốc cả 2 chiều có nhiều bảng hướng dẫn dải dừng xe khẩn cấp, giữ khoảng cách an toàn,...

Ô tô đi trên cao tốc hướng Cần Thơ về Cà Mau, đoạn qua địa phận Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Các phương tiện không được tham gia giao thông trên đường cao tốc, gồm: Xe máy chuyên dụng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ không được đi trên đường cao tốc.